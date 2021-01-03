В Україні показник захворюваності на коронавірус COVID-19 становить 287,9 на 100 тисяч населення. Це більш ніж в сім разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найскладніша ситуація спостерігається в Миколаївській (495,5), Запорізькій (464,3) областях і в Києві (423,9). Найкраща ситуація – в Кіровоградській (84,1), Закарпатській (110,7) та Івано-Франківській (120,8) областях.

Продовжує скорочуватися і заповненість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус. Станом на 2 січня в країні зайняті 33,3% ліжок. У Миколаївській області зайняті найбільше ліжок – 49%. У Києві заповнені 39% місць. Всього в країні введено вже 65 948 ліжок.

При цьому два тижні тому в Україні показник захворюваності на коронавірус становив 378,9 на 100 тисяч населення. Це більш ніж у дев’ять разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.