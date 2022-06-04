Інтернаціональний легіон вшанував пам’ять чотирьох загиблих героїв, що билися на боці України проти збройної агресії РФ.

Про це йдеться в повідомленні Інтернаціонального легіону у Facebook.

Допис опубліковано від імені прессекретаря легіону Демієна Магру.

Зазначається, що український народ та Збройні сили України вшановують пам’ять іноземних героїв, які прийшли боронити державу від варварської навали росіян та захищати свободу й демократію у світі.

Повідомляється про героїчну загибель в бою чотирьох воїнів легіону — Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Бьорна Бенджаміна Клавіса та Вільфрида Блерріо.

“Бракує слів для висловлення нашої подяки за їхню службу та велику жертву”, — говориться в дописі.

Також наголошується, що пам’ять про загиблих житиме не тільки в Інтернаціональному легіоні та Збройних силах України, а й у серцях українського народу, який назавжди залишиться в боргу перед захисниками, що віддали життя, обравши бік світла, а не темряви, за перемогу життя над смертю.