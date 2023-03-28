27 березня 2022 року у київській лікарні від отриманих поранень загинув польський волонетер друг Марек на псевдо "Ведмедик", який надавав гуманітарну допомогу в Україні.

Про це повідомили у волонтерській “Ініціативі Неемії” у Facebook.

Починаючи з осені 2022 року Марек займався в Україні волонтерством. Він дуже серйозно ставився до своїх волонтерських поїздок, займався їхньою підготовкою, контактував з українською стороною та займався активною благодійною діяльністю. Зокрема, Марек був в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донецьку.

Зазначається, що перед тим, як вирушити в Україну він взяв участь у спеціалізованому тренінгу від Американського фонду для добровольців, які їдуть на прифронтові райони.

У четвер 16 березня внаслідок ворожого обстрілу Марек, його колеги та ще 4 мирних жителів постраждали під час надання гуманітарної допомоги на маршруті Костянтинівка — Часів Яр.

Попри миттєву евакуацію та найвищий професіоналізм українських медиків, які за кілька годин операцій боролися за його життя, Марек помер вранці 27 березня у лікарні Києва.

Один з українських волонтерів, який знав Марека написав “Ініціативі Неемії”: “Марк був людиною. Таких дуже мало”.