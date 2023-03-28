Про це повідомили у волонтерській “Ініціативі Неемії” у Facebook.
Починаючи з осені 2022 року Марек займався в Україні волонтерством. Він дуже серйозно ставився до своїх волонтерських поїздок, займався їхньою підготовкою, контактував з українською стороною та займався активною благодійною діяльністю. Зокрема, Марек був в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донецьку.
Зазначається, що перед тим, як вирушити в Україну він взяв участь у спеціалізованому тренінгу від Американського фонду для добровольців, які їдуть на прифронтові райони.
У четвер 16 березня внаслідок ворожого обстрілу Марек, його колеги та ще 4 мирних жителів постраждали під час надання гуманітарної допомоги на маршруті Костянтинівка — Часів Яр.
Попри миттєву евакуацію та найвищий професіоналізм українських медиків, які за кілька годин операцій боролися за його життя, Марек помер вранці 27 березня у лікарні Києва.
Один з українських волонтерів, який знав Марека написав “Ініціативі Неемії”: “Марк був людиною. Таких дуже мало”.
- 25 березня у Кременчуці відбувся напівмарафон, присвячений пам’яті Максима Кагала на псевдо “Пістон” – Героя України, офіцера полку “Азов”. На честь сина “кілометр волі” також подолала мати загиблого військового Тетяна. Зібрані під час забігу кошти мають намір передати на купівлю позашляховика для ЗСУ.
- Понад 15 років акторка та журналістка Наталка Щука працювала на телебаченні, а також знімалась в кіно. Проте, повномасштабне вторгнення РФ змусило жінку опанувала тактичну медицину. Зараз вона разом з чоловіком допомагає бійцям на фронті.
- Прах Миколи Кравченка “Крука” – ідеолога українського націоналізму та співзасновника підрозділу АЗОВ – поховано в особливій артилерійській гільзі. З одного боку на ній …