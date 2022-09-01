Про це повідомило Sky News.
За словами сестри Крейга Макінтоша Лорна, його вбили під час виконання службових обов’язків 24 серпня. Він поїхав до України як медик, “щоб допомогти рятувати життя”.
Тіло британця нині перебуває у морзі. Транспортування тіла до Великої Британії коштуватиме 4 тисячі доларів.
“Він віддав своє життя, щоб врятувати інших, і йому потрібно повернутися додому, щоб отримати службу, на яку він заслуговує. Служба справжнього героя в оточенні своєї родини та друзів”, — написала сестра загиблого.
Для повернення тіла було оголошено збори коштів. Вже вдалося перевищити ціль, зібравши 4 590 фунтів стерлінгів.
“Ми підтримуємо родину британця, який загинув в Україні, і підтримуємо зв’язок з місцевою владою”, — зазначив представник МЗС Великої Британії.
- У Державному департаменті США повідомили, що нещодавно ще один громадянин Сполучених Штатів Америки помер в Україні.
- До України вдалося повернути тіла понад 540 загиблих військових Збройних сил України. Зокрема, 428 тіл доставили з Маріуполя, з них понад 300 — захисники “Азовсталі”.