В Україні загинув громадянин Великої Британії. Його вбито під час волонтерської діяльності.

Про це повідомило Sky News.

За словами сестри Крейга Макінтоша Лорна, його вбили під час виконання службових обов’язків 24 серпня. Він поїхав до України як медик, “щоб допомогти рятувати життя”.

Тіло британця нині перебуває у морзі. Транспортування тіла до Великої Британії коштуватиме 4 тисячі доларів.

“Він віддав своє життя, щоб врятувати інших, і йому потрібно повернутися додому, щоб отримати службу, на яку він заслуговує. Служба справжнього героя в оточенні своєї родини та друзів”, — написала сестра загиблого.

Для повернення тіла було оголошено збори коштів. Вже вдалося перевищити ціль, зібравши 4 590 фунтів стерлінгів.

“Ми підтримуємо родину британця, який загинув в Україні, і підтримуємо зв’язок з місцевою владою”, — зазначив представник МЗС Великої Британії.