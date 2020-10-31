Станом на суботу, 31 жовтня, в Україні зайнято 67,2% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому не залишилося області, де зайнято менше ніж 50% ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Вкрай напруженою залишається ситуація в Одеській (87,4%), Житомирській (85,9%) і Полтавській (85,4%) областях.

Найкраща ситуація із завантаженістю лікарняних ліжок у Тернопільській області. Там зайнято 54,2% ліжок.

Крім того, у всіх регіонах України суттєво перевищено показник захворюваності на COVID-19. У середньому цей показник становить 246,4 при нормі 40. Критична ситуація із захворюваністю в Чернівецькій області – 467,7. В столиці цей показник становить 254,3.