Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
Вкрай напруженою залишається ситуація в Одеській (87,4%), Житомирській (85,9%) і Полтавській (85,4%) областях.
Найкраща ситуація із завантаженістю лікарняних ліжок у Тернопільській області. Там зайнято 54,2% ліжок.
Крім того, у всіх регіонах України суттєво перевищено показник захворюваності на COVID-19. У середньому цей показник становить 246,4 при нормі 40. Критична ситуація із захворюваністю в Чернівецькій області – 467,7. В столиці цей показник становить 254,3.
- Станом на 31 жовтня, в Україні новий рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та за кількістю летальних випадків. Зокрема, за добу в Україні підтвердили 8 тисяч 752 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.