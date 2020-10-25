Про це свідчать дані МОЗ.
Найбільш критична ситуація зараз в Одеській (74,6%), Луганській (75%) і Запорізькій областях (77,3%).
У всіх областях, крім Херсонської та Тернопільської, завантаженість ліжок вище 50%.
У МОЗ наголосили на тому, що в Україні жодна область не готова до ослаблення карантину, оскільки всюди перевищено показник захворюваності COVID-19.
В середньому по країні це 216,5, при нормі 40.
Найгірша ситуація в Сумській і Хмельницькій областях.
- Станом на ранок неділі, 25 жовтня, в Україні на коронавірус COVID-19 захворіли 6088 осіб, 102 особи померли.