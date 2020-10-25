Станом на 25 жовтня в Україні зайнято 61,1% лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ.

Найбільш критична ситуація зараз в Одеській (74,6%), Луганській (75%) і Запорізькій областях (77,3%).

У всіх областях, крім Херсонської та Тернопільської, завантаженість ліжок вище 50%.

У МОЗ наголосили на тому, що в Україні жодна область не готова до ослаблення карантину, оскільки всюди перевищено показник захворюваності COVID-19.

В середньому по країні це 216,5, при нормі 40.

Найгірша ситуація в Сумській і Хмельницькій областях.