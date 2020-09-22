В Україні зайнято 13 з 36 тисяч ліжок для хворих коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на ICTV.

На сьогоднішній день зайнято 13 тисяч 108 ліжок. Всього МОЗ підготував близько 36 тисяч ліжок.

“36 тисяч ліжок, які у нас відведено для хворих коронавірусом, вже близько 13 108 ліжок сьогодні вранці були зайняті хворими з підтвердженим діагнозом або з симптоматикою коронавірусу”, – розповів Сепанов.

Міністр пояснив, що протягом шести місяців кількість ліжок для хворих коронавірусом збільшили втричі.

Він додав, що зараз лабораторії тестують на коронавірус 30 тисяч зразків за добу, а на початку квітня було реально робити по 200 тестів. За минулий тиждень в країні зробили 188 тисяч ПЛР-тестів.