Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на ICTV.
На сьогоднішній день зайнято 13 тисяч 108 ліжок. Всього МОЗ підготував близько 36 тисяч ліжок.
“36 тисяч ліжок, які у нас відведено для хворих коронавірусом, вже близько 13 108 ліжок сьогодні вранці були зайняті хворими з підтвердженим діагнозом або з симптоматикою коронавірусу”, – розповів Сепанов.
Міністр пояснив, що протягом шести місяців кількість ліжок для хворих коронавірусом збільшили втричі.
Він додав, що зараз лабораторії тестують на коронавірус 30 тисяч зразків за добу, а на початку квітня було реально робити по 200 тестів. За минулий тиждень в країні зробили 188 тисяч ПЛР-тестів.
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