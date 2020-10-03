Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про те, що в країні зайнято вже більше половини ліжко-місць для пацієнтів, у яких діагностували зараження коронавірусом COVID-19.

Про це він сказав під час брифінгу.

Станом на 3 жовтня, в лікарнях з коронавірусом перебувають 16 076 пацієнтів.

“Ця цифра збільшується щодня … Це свідчить про те, що кількість людей з протіканням хвороби у важкій або середньо-тяжкій формі зростає … У нас заповнюються ліжко-місця, на сьогодні це 53,9% в цілому по Україні”, – повідомив Степанов.

У зв’язку з негативною динамікою зростання кількості нових випадків зараження, Степанов підписав розпорядження про введення ще п’яти лікарень в різних регіонах до переліку тих, які приймають пацієнтів з COVID-19.