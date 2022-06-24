В Україні закінчуються снаряди 152 мм, які використовує більшість української артилерії. Проте існують проблеми з поповненням запасів, адже коло постачальників дуже обмежене. Причина — діяльність РФ, спрямована на їхнє знищення в Україні та в інших східноєвропейських країнах, а також залякування продавців зброї.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни випускають понад 60 тисяч снарядів на добу, що в 10 разів більше, ніж українці.

Видання зазначило, що дефіцит снарядів в Україні значною мірою пояснюється тим, що Росія роками підривала українські та інші східноєвропейські склади та постачальників боєприпасів, перш ніж розпочати повномасштабне вторгнення.

Наразі на світовому ринку триває “тіньова війна” за обмежену кількість 152-мм боєприпасів. The Washington Post стверджує, що, за словами анонімного посередника з продажу зброї, чиновники в одній зі східноєвропейських країн не змогли придбати артилерійські снаряди, оскільки росіяни попередили, що “вб’ють їх, якщо вони щось продадуть українцям”.

Країни, які все ще мають запаси 152-мм – це переважно колишні радянські країни, деякі країни Африки та Близького Сходу. Більшість з них не наважуються продавати товар Україні через тісні зв’язки з Росією.

Маляр сказала виданню, що “росіяни дуже наполегливо працюють над тим, щоб ми не могли підписувати подібні контракти — а потім, якщо ми його підпишемо, щоб не допустити до нас снаряди”.

У Росії знають, що у тривалій війні Україна ризикує залишитися без боєприпасів. Водночас українські чиновники підозрюють, що російські диверсанти, найманці, а також російська військова розвідка брали участь у кампанії з метою знищення складів зброї та придушення постачань боєприпасів в Україну.