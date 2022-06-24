Про це повідомляє The Washington Post.
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни випускають понад 60 тисяч снарядів на добу, що в 10 разів більше, ніж українці.
Видання зазначило, що дефіцит снарядів в Україні значною мірою пояснюється тим, що Росія роками підривала українські та інші східноєвропейські склади та постачальників боєприпасів, перш ніж розпочати повномасштабне вторгнення.
Наразі на світовому ринку триває “тіньова війна” за обмежену кількість 152-мм боєприпасів. The Washington Post стверджує, що, за словами анонімного посередника з продажу зброї, чиновники в одній зі східноєвропейських країн не змогли придбати артилерійські снаряди, оскільки росіяни попередили, що “вб’ють їх, якщо вони щось продадуть українцям”.
Країни, які все ще мають запаси 152-мм – це переважно колишні радянські країни, деякі країни Африки та Близького Сходу. Більшість з них не наважуються продавати товар Україні через тісні зв’язки з Росією.
Маляр сказала виданню, що “росіяни дуже наполегливо працюють над тим, щоб ми не могли підписувати подібні контракти — а потім, якщо ми його підпишемо, щоб не допустити до нас снаряди”.
У Росії знають, що у тривалій війні Україна ризикує залишитися без боєприпасів. Водночас українські чиновники підозрюють, що російські диверсанти, найманці, а також російська військова розвідка брали участь у кампанії з метою знищення складів зброї та придушення постачань боєприпасів в Україну.
- Також Україна отримуватиме зброю стандартів НАТО масово, а не точково. Це означає поступовий, але повний перехід на новий стандарт через те, що зброю радянського зразка, яка домінувала в ЗСУ з дня відновлення незалежності у 1991 році, уже мало хто виробляє, а вичерпання ресурсу і втрати в боях тривають.
- Нагадаємо, що раніше Канада закупила 20 000 артилерійських снарядів стандарту НАТО для України.
- Водночас окупанти використали у війні проти України не менше 210 видів забороненого міжнародними конвенціями озброєння. Вони застосовували їх під час бойових дій стосовно українських військ та українських міст з мирними жителями.