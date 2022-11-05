Уряд схвалив постанову відповідно до якої заклади вищої освіти та наукові установи України звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість під час ввезення окремих товарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до частини другої статті 47 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” державні наукові установи та заклади вищої освіти звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності, крім підакцизних товарів.

Постановою, яка була схвалена на засіданні уряду 4 листопада, затверджуються:

Порядок ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та цільового використання державними науковими установами, державними закладами вищої освіти товарів, визначених пунктом 21 частини першої статті 282 Митного кодексу України, що звільняються від оподаткування митом, а також операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість;

Форма заяви про видавання довідки-підтвердження того, що товари відповідають вимогам щодо цільового використання, форма довідки-підтвердження та форма звіту про цільове використання таких товарів;

Обсяги товарів, які ввозитимуть на митну територію України.

У МОН України зазначили, що схвалена урядом постанова визначає прозорий механізм ввезення наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури на митну територію України зі звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість.

Відтак, це сприятиме відновленню дослідницької інфраструктури та збільшить матеріальне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності наукових установ та закладів вищої освіти державної форми власності за рахунок вивільнених від сплати податків та митних платежів коштів.