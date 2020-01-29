З 28 січня найбільші українські медіа-холдинги – "1+1 Media", "StarLightMedia", "Медіа Група Україна" та "Inter Media Group" закодували супутниковий сигнал своїх телеканалів.

Про це повідомила пресслужба “1+1 Media”.

Зокрема, платними стали телеканали:

1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді;

СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;

Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм;

ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.

Водночас, у відкритому доступі залишилися суспільні та частина інформаційних телеканалів, серед них: Прямий, 5 канал, 112 Україна, NewsOne, ZIK, Україна 24, 24 канал, Еспресо, Наш та інші. Також у вільному доступі залишились іноземні канали.

Що робити після кодування?

Варіант 1

Після кодування варто придбати сучасний тюнер супутникового телебачення, який підтримує систему кодування “VERIMATRIX” та підключитися до одного з двох офіційних провайдерів послуг супутникового телебачення: Xtra TV або Viasat.

Рекомендована роздрібна вартість тюнера становить 1099 грн. Такий тюнер повинен обов’язково містити маркування “УТБ”. Знайти його можливо у роздрібних мережах електроніки та побутової техніки, в інтернет-магазинах, у майстрів з підключення . супутникового обладнання, а також на сайтах операторів супутникового телебачення.

Далі потрібно встановити та налаштувати тюнер. У випадку, якщо користувачеві не вдається зробити налаштування самостійно, він можете у телефонному режимі скористатись підтримкою оператора колл-центру провайдера супутникового телебачення, послугами якого користується. Крім цього, за бажанням, можливо викликати майстра додому для налаштування обладнання.

Варіант 2

Заблоковані канали можна дивитися через ефірне цифрове мовлення T2, якщо у вашій місцевості є покриття. Розташування передавачів Т2 та перелік каналів можна переглянути на сайті Національної ради телебачення і радіомовлення, а ціна приймача стартує від 300 грн.

Варіант 3

Також можна замовити послугу телебачення у свого інтернет-провайдера або купивши підписку на відповідній інтернет-платформі.