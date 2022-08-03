Згідно з дослідженням Міжнародної організації з міграції, проведеного з 17 по 23 липня, понад 6,6 млн осіб в Україні є внутрішньо переміщеними. Цифра становить 15% від загального населення України й дещо зросла у порівнянні з кінцем червня, коли нарахували близько 6,3 млн ВПО. Люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України.

Про це повідомляє пресслужба МОМ.

Водночас 5,5 млн раніше переміщених осіб повернулися додому – абсолютна більшість із них залишались в Україні, а 16% повернулися з-за кордону. Основними регіонами повернення є Київ та Київська область, а також Харківщина, Одещина та Чернігівщина.

У МОМ зазначили, що ситуація з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб залишається доволі критичною і є однією з причин, що підштовхують людей повертатись. Так, 60% осіб, які мали роботу до свого переміщення, наразі її втратили. 9% внутрішньо переміщених осіб не мали жодного доходу з початку повномасштабної війни, а 35% повідомили, що місячний дохід їхньої родини не перевищує 5 тис. грн.

Окрім цього, дослідження МОМ також засвідчило гострі потреби з підготовкою до зими як у ВПО, так і у тих, хто повернувся та тих, хто не залишав дому із початку повномасштабної війни. 44% від усього опитаного населення наголосили, що їм потрібна допомога з утепленням житла, таким як ремонт чи заміна вікон. А 26% внутрішньо переміщених бояться, що їм доведеться залишити своє нинішнє помешкання, оскільки воно не матиме достатнього опалення та теплоізоляції, щоб прожити в ньому зиму.

У пресслужбі окремо зауважили, що Міжнародна організація з міграції сьогодні надає громадам і центрам розміщення ВПО непродовольчі товари, пральні машинки і сушарки, кухонні набори, засоби гігієни, здійснює ремонти колективних центрів, аби допомогти впоратися із зазначеними вище та іншими численними викликами постраждалим від війни.