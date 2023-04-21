Станом на 21 квітня гідрологічна ситуація контрольована, зокрема спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Проте все ще залишаються підтопленими 1 490 дворогосподарств та 247 будинків.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

Крім того, залишаються підтопленими 1 490 дворогосподарств у таких областях: Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 204, Кіровоградська – 323, Київська – 210, Черкаська – 140, Полтавська – 107 та Волинська – 18) та 247 будинків (Дніпропетровська – 89, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).

Зокрема, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 473 га сільськогосподарських угідь. Також порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська – 32 та Київська – 1).

За даними ДСНС, всього рятувальникам вдалося відкачати 810 м куб. води (з початку робіт – 17 тис. 239), зокрема перевезено 250 осіб (з початку робіт – 2 тис. 689). Також до робіт було залучено 78 осіб та 42 одиниці техніки (з початку робіт – 909 осіб та 388 одиниць техніки).