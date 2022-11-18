30% території України заміновано, відтак площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

Про це заявив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Сергій Крук зазначив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. – територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. – Миколаївська.

“На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких – це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам. Функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюються гуманітарні хаби, звідки роздається допомога, що прибуває на Херсонщину”, – розповів голова ДСНС.

А також зазначив, що на Херсонщину та Миколаївщину направлено значну кількість фахівців ДСНС із західних регіонів. Також працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.

“Маю надію, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлено електроенергію та запрацюють системи життєзабезпечення. Декілька місяців знадобляться структурам, які там працюють, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини”, – підсумував Сергій Крук.

Зазначимо, що Камбоджа направить саперів для навчання українських фахівців. Під час телефонної розмови 1 листопада прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен домовився з президентом України про співпрацю. Українських саперів навчатимуть одні з найкращих інструкторів.

Хун Сен узяв зобов’язання направити інструкторів у співпраці з Японією. Сторони погодили спорядити першу групу саперів на територію України на початку грудня, другу — у першому кварталі 2023-го року.

Камбоджа стала однією з найбільш замінованих країн у світі протягом майже трьох десятиліть війни, яка закінчилася в 1998 році, що створило великий ризик для цивільного населення, особливо в сільській місцевості. Відтоді фахівці видалили та знешкодили велику кількість мін.

Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття вже кілька тисяч фахівців направили під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.