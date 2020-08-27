В Україні запрацювала база Ukrainian Short Films – перша масштабна онлайн-бібліотека українського короткометражного кіно від часу його виникнення до наших днів.

Базу створила кураторська формація Wiz-Art за підтримки Українського культурного фонду.

База Ukrainian Short Films сприятиме промоції українських короткометражок закордоном, а також виконуватиме архівну функцію і зберігатиме у фокусі глядачів та індустрії роботи українських режисерів від початку ХХ століття до сьогодні.

“Десятки й сотні українських короткометражних фільмів, що прогриміли на кінофестивалях, або розчинялися в небутті, або викладалися на YouTube, де також губилися і з часом зникали. Створення бази українського кіно покликано вирішити цю проблему”, – розповів Олександр Телюк, кінознавець та контент-менеджер Ukrainian Short Films.

База доступна у двох мовних версіях – українській та англійській (запуск англомовної версії запланований на початок вересня 2020-го). Легкий пошук фільмів забезпечують фільтри: за назвою, тематикою, ім’ям режисера, роком виходу, тривалістю або жанром фільму.

Розміщення фільмів у базі Ukrainian Short Films для українських режисерів/-ок є безкоштовним. У разі зацікавлення куратори/-ки зможуть безпосередньо спілкуватися з режисерами/-ками про покази фільмів на їхніх майданчиках.

“База Українські короткометражки (Ukrainian Short Films) – ніколи не буде комерційною, вона є нашою соціальною складовою. Ми хочемо поширювати і знайомити як українців, так і світ з добрим та актуальним українським кіно. Зберігати пам’ять про нього”, – розповіла Уляна Вдовичин, операційна директорка Wiz-Art.

Наразі база налічує півсотні фільмів і її наповнення триває. На першому етапі роботи над базою проаналізували історію українського кіно та склали список українських короткометражних фільмів за всі часи. Наступними кроками був відбір фільмів, які можуть бути цікавими для міжнародних кураторів. Зараз ведуться переговори з правовласниками фільмів та їх внесення до Ukrainian Short Films.

Для користування базою кінопрофесіоналам та критикам потрібно акредитуватися на платформі Big Short (bigshort.com.ua). Час очікування на розгляд заявки – 24 години.

Посилання на базу: https://bigshort.com.ua/ukrainian_short_films