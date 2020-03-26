Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.
Зазначається, що у міністерстві відбулося перше засідання штабу щодо протидії коронавірусу.
«Сьогодні вранці відбулося розгортання штабу. Віктор Ляшко провів перше засідання, призначив керівника штабу, дав доручення до 16:00 всім головам ОДА створити такі штаби в областях, які співпрацюватимуть з центральним штабом, організувати їхню роботу та призначити керівників», – йдеться у повідомленні.
У відомстві також додали, що Уряд призначив заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через поширення COVID-19.
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