В Україні запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: адреси

З 8 жовтня на автомобільних дорогах Кременчука, Івано-Франківська, Тернополя, Кропивницького, Миколаєва, Сум та Білої Церкви запрацюють камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Розташування приладів: адреси

Місто Кременчук:

просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.

Місто Івано-Франківськ:

вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева;

вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто;

вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто;

вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла;

вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.

Місто Тернопіль:

просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого;

просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе;

вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери;

вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.

Місто Кропивницький:

вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила;

вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.

Місто Миколаїв:

просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.

Місто Суми:

вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська;

вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали;

вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна;

вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності;

вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненка.

Місто Біла Церква:

просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка;

вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова.

Відтак, завтра кількість комплексів автофіксації порушень ПДР на українських дорогах збільшиться до 178.

На сайті Міністерства внутрішніх справ можна ознайомитися з картою розміщення камер.

28 вересня на автодорогах України почали працювати ще 20 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.