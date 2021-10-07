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В Україні запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: адреси

З 8 жовтня на автомобільних дорогах Кременчука, Івано-Франківська, Тернополя, Кропивницького, Миколаєва, Сум та Білої Церкви запрацюють камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

Четвер, 7 жовтня 2021, 16:17

Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Розташування приладів: адреси

Місто Кременчук:

  • просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.

Місто Івано-Франківськ:

  • вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева;
  • вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто;
  • вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто;
  • вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла;
  • вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.

Місто Тернопіль:

  • просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого;
  • просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе;
  • вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери;
  • вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.

Місто Кропивницький:

  • вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила;
  • вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.

Місто Миколаїв:

  • просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.

Місто Суми:

  • вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська;
  • вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали;
  • вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна;
  • вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності;
  • вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненка.

Місто Біла Церква:

  • просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка;
  • вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова. 

Відтак, завтра кількість комплексів автофіксації порушень ПДР на українських дорогах збільшиться до 178.

На сайті Міністерства внутрішніх справ можна ознайомитися з картою розміщення камер.

  • З 20 серпня на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у містах Чернігів, Черкаси, Житомир та Львів запрацювали прилади фіксації правопорушень, що контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
Теги: автофіксація, камери, порушення ПДР

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