Від сьогодні розпочинає свою роботу гаряча лінія Міністерства внутрішніх справ України для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що для приймання дзвінкі одночасно буде працювати десять телефонних ліній. Саме тому кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних.

А також можна буде отримати психологічну допомогу, роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб.

Звернутися можна за телефоном: 380 894 201 866.