Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Зазначається, що для приймання дзвінкі одночасно буде працювати десять телефонних ліній. Саме тому кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних.
А також можна буде отримати психологічну допомогу, роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб.
Звернутися можна за телефоном: 380 894 201 866.
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