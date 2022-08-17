Відтепер кожен, хто постраждав від повномасштабної війни Росії в Україні може звернутися за допомогою на телефонну лінію безоплатної психологічної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У повідомленні зазначається, що на лінії працюють фахові психологи, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями.

Зокрема вони мають відповідний досвід роботи та дотримуються етичних стандартів. Усі звернення конфіденційні. У разі необхідності спеціалісти лінії скеровуватимуть звернення до фахових спеціалістів суміжних спеціальностей. Телефонна лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102.

Окрім того, лінія приймає дзвінки громадян України, які нині знаходяться в інших державах, а саме у Чехії, Польщі, Франції, Португалії, Швеції, Ірландії та Італії.

Лінія працюватиме у двох форматах – через аудіозв’язок та відеозв’язок. Для отримання відеосеансу особам, які звернулися по допомогу, необхідно буде просто сказати про це оператору.

Дзвінки з України та з усіх мобільних операторів вищезазначених країн на телефонну лінію психологічної допомоги безоплатні. У Мінреінтеграції зауважили, що кількість держав, підключених до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися.