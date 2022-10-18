В Україні створили державний інтернет-магазин "ДроваЄ", завдяки якому у декілька "кліків" можна замовити дрова з доставленням додому.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Лісові господарства вже приймають онлайн замовлення від українців. Проте варто зазначити, що на одну фізичну особу встановлено ліміт на купівлю в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тому для уникнення зловживань і оптових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів.

“Уряд робить все можливе, щоб цієї зими українці були з теплом. Прем’єр-міністр України поставив чіткі завдання для сталого проходження осінньо-зимового періоду у 2022-2023 роках. З цією метою лісгоспи здійснюють заготівлю паливних дров для населення. Щоб спростити та зробити зручною для українців купівлю дров, ми створили державний інтернет-магазин “ДроваЄ””, – розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Для того, аби придбати дрова, необхідно виконати наступні кроки:

Зайти на ресурс та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся;

Вказати адресу доставлення дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності;

Визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставленням чи без;

Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

За даними Міндовкілля, вже реалізовано 2 млн 439 тис. кубометрів деревини. На складах зараз знаходиться близько 187 тис. кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров.

Крім того, у відомстві нагадали, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. Вони спрямовані на закупівлю та доставлення дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець наголосив, що під “сокиру” українські ліси ніхто не буде вирубувати. А податкова заготівля дров паливних у 2022 році здійснюється шляхом невикористаного ліміту заготівлі деревини за минулі роки.

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