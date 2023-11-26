Через погіршення погодних умов — сильні снігопади, ожеледиця — аби не допустити проблем на автошляхах й оперативно реагувати на ситуацію, почав роботу цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.