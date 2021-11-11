Мобільний застосунок SafeUP, що дозволяє жінкам гуртуватися та допомагати одна одній у ситуаціях небезпеки, тепер доступний користувачкам в Україні.

Про це повідомляють #Букви.

Застосунок SafeUP з’явився через “розчарування в нашій теперішній реальності”.

“1 з 3 жінок зазнає сексуального насильства… Час повернути ночі, вулиці та наші тіла”, – йдеться на сайті ініціативи.

Спільнота SafeUP прагне підвищити відчуття безпеки жінок і запобігти випадкам сексуальних і фізичних домагань і насильства. Співзасновниця SafeUp Нета Шрайбер розповіла як одного разу їй довелось рятувати подругу від чоловіків:

“Дев’ять років тому я була на вечірці й раптово помітила, що одна моя подруга зникла. Ми в паніці почали шукати її, піднялися та почули її голос серед голосів групи чоловіків. Там ми побачили чоловіків та мою напівголу подругу, яка від них відбивалася. Побачивши нас, чоловіки втекли. Нам вдалося прийти вчасно та врятувати мою подругу тієї ночі”.

Відтак вирішили створити застосунок, який би дозволив жінкам з усього світу допомогти та захистити одна одну. І у 2019 році тель-авівський стартап запустив додаток SafeUp, який тепер доступний в Україні.

Як це працює?

Додаток SafeUp безкоштовний і доступний для жінок будь-якого віку.

Застосуок відстежує геолокацію та показує на мапі зареєстрованих жінок поряд.

Якщо користувачка відчуває небезпеку чи дискомфорт, то може натиснути кнопку “зателефонувати”. Дзвінок отримають жінки-опікунки (guardians), які перебувають найближче: вони можуть поговорити, підтримати, викликати поліцію та приїхати на допомогу. Зауважимо, що опікунками можуть бути жінки віком від 18 років.

Для авторизації необхідно:

завантажити застосунок з App Store чи Google Play

ввести свої дані

підтвердити свою особистість, відповівши на кілька питань у відео-форматі

Для опікунок проводять додатковий відео-тренінг із тестом на кілька питань. Під час навчань надають інформацію та інструменти щодо того, як обробляти дзвінки від користувачів, які відчувають себе небезпеку.

Загалом три опції допомоги:

розмова дорогою: функція генерує відеочат із захисницею

термінова допомога: повідомляє небезпеку трьом захисницям в радіусі 500 метрів, вони можуть викликати поліцію

повідомити про місце розташування: ця функція дозволяє поділитись з іншими користувачками своєю локацією, якщо та здається небезпечною.