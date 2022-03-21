Про це повідомила народна депутатка від “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

З ініціативою забрати у деяких митців звання “народний” та “заслужений артист України” до Президента звернувся комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.

Зокрема, йдеться про:

Миколу Баскова

Володимира Бортка

Василя Горелла

Філіпа Кіркорова

Ігоря Крутого

Кароліну Куєк (Ані Лорак)

Світлану Лободу

Таїсію Повалій

“У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно”, – йдеться у повідомленні.