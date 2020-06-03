Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив проєкт указу президента про встановлення в Україні свята — Дня фермера, який щороку відзначатиметься 19 червня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Варто зазначити, що це друга спроба запровадити святкування Дня фермера на загальнодержавному рівні. Відповідний проєкт указу було схвалено на засіданні Уряду 11 жовтня 2017 року, але тоді його не підписали.

На неофіційному рівні фермери відзначали своє професійне свято також 19 червня. Це пов’язано з тим, що цього дня у 2003 році було прийнято закон “Про фермерське господарство”.