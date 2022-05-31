В Україні запровадили нове свято — День Української Державності

Запровадження Дня Української Державності на пленарному засіданні парламенту 31 травня підтримали 257 народних депутатів.

Президент Володимир Зеленський оголосив про заснування нового свята – Дня Української Державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України, ще під час параду з нагоди 30-ої річниці Незалежності України, 24 серпня 2021 року. 25 серпня глава держави вніс до парламенту відповідний законопроєкт №5864.

Зазначимо, що під час воєнного стану українці не мають додаткових вихідних на свята. День Української Державності запровадили, щоб затвердити спадковість тисячолітньої історії української держави. Також свято націлене на те, щоб захистити національні інтереси України у сфері інформаційної безпеки.

В умовах російсько-української війни ворог на найвищому державному рівні активно просуває фейковий образ російської держави, нібито вони – захисники традиційних цінностей, започаткованих за часів Київської Русі, тобто православ’я, народності та державності. Натомість пропагандистська машина РФ заперечує існування української нації.

“У цій системі дезінформації українці не є окремим народом, який має більш ніж тисячолітню історію державотворення, а є складовою триєдиного російського народу, а історія Київської Русі – етап російської державності. Ці тези фактично стають ідеологічним приводом для обґрунтування продовження збройної агресії Російської Федерації проти України”, – наголошується в пояснювальній записці.