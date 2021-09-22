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В Україні запроваджують обов’язкову вакцинацію освітян та чиновників

У середу, 22 вересня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників галузі освіти та чиновників.

Середа, 22 вересня 2021, 15:19

Відповідну заяву він зробив на засіданні Уряду.

“За результатами урядової наради пропонуємо започаткувати впровадження обов’язкової профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Зокрема, для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших ЦОВВ та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій“, – сказав Ляшко.

Міністр підкреслив, що обов’язкова вакцинація є цілком законною, адже це передбачено статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.

Стаття 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб передбачає обов’язкову вакцинацію працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов’язкової вакцинації ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. 

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації формує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

“Рішення про проведення обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об’єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України”, – йдеться у законі.

Ляшко також підкреслив, що Європейський суд з прав людини підтвердив законність обов’язкової вакцинації і її відповідність конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Водночас очільник Уряду Денис Шмигаль підсумував, що наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію працівників деяких галузей набере чинності, згідно з законодавством.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначав, що не виключає ймовірність запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
  • 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
  • Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.
Теги: Віктор Ляшко, МОЗ України, обов'язкова, освіта, чиновники

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