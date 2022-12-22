Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

“Вже кілька років команда Мінцифри активно працює над запуском ринку віртуальних активів. Це стане потужним стимулом для розвитку цифрової економіки. І готовність українського суспільства до цього грає важливу роль”, – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

А також додав, що мета курсу — навчити українців грамотно використовувати криптоактиви. Адже це відкриє нові можливості розвитку для бізнесу та людей.

У відомстві розповіли, що програму розробили експерти форсайту “Віртуальні активи 2030”. Вона передбачає навчання у форматі тренажера: 100 годин теорії та практики; робота над реальними кейсами на наявних платформах. Також буде два формати: самостійне навчання та як факультатив у закладах вищої освіти.

Розпочнеться курс у лютому 2023 року на порталі “Дія.Цифрова освіта”. Для попередньої реєстрації та детальної інформації необхідно заповнити відповідну форму.