Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.
Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що з 10 квітня уряд запускає нові грантові програми для ветеранів, завдяки яким вони зможуть отримати фінансову підтримку від держави для старту або розвитку своєї справи.
Відтак, українські захисники і захисниці, які мають бажання займатися підприємництвом, або ж розвивати свій бізнес після повернення до цивільного життя, зможуть отримати грант від 250 тис. грн до 1 млн грн. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. грн на розвиток сімейного бізнесу.
Які суми та хто зможе отримати на започаткування та розвиток власного бізнесу?
- 250 тис. грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;
- 500 тис. грн – для члена сім’ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;
- 1 млн грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.
У відомстві зазначили, що гранти на 500 тисяч гривень та 1 мільйон гривень надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем у співвідношення 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.
Зокрема, грантові кошти підприємець може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проєкту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.
Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал “Дія”. Окрім того, отримувачі грантів зможуть безоплатно пройти навчання з питань підприємництва та отримати консультації у регіональних центрах зайнятості.
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