Мережа освітньо-культурних та волонтерських просторів Гончаренко центр запускає всеукраїнський проєкт підтримки жінок із родин військовослужбовців «Плюс-Плюс». У межах проєкту учасниці отримуватимуть юридичні та психологічні консультації, братимуть участь у майстер-класах та навчатимуться основам запуску власного бізнесу.

За словами організаторів, пілотна частина проєкту охоплює п’ять міст – Київ, Миргород, Подільськ, Кропивницький та Одесу. У жовтні ініціативу планують розширити на всю мережу Гончаренко центрів, яка сьогодні нараховує понад 25 просторів по всій країні.

«Поки наші воїни нищать ворога, їхні дружини, матері, сестри та доньки потребують нашої підтримки і допомоги. Це неймовірні люди, які щодня чекають на коротке “Усе добре, люблю тебе, ++”, і попри всі труднощі не опускають руки і продовжують боротися», – зазначає команда проєкту.

Центри, які першими долучилися до запуску проєкту, вже мають досвід роботи із жінками із родин військовослужбовців. Зокрема, Гончаренко центр Подільськ із перших днів вторгнення перетворився на штаб допомоги військовим та їхнім сім’ям, а тепер готовий трансформувати набутий досвід у повноцінний та самостійний проєкт.

«Ми вже надаємо індивідуальні юридичні консультації та психологічну підтримку дружинам військовослужбовців. Але водночас розуміємо, що існує запит на дещо більше. Цей проєкт – можливість сформувати спільноту, у якій жінки зможуть допомогати одна одній, ділитися навичками, відчувати себе потрібними та відволікатися від поганих думок. Впевнений, у нас вийде сформувати дійсно потужне ком’юніті», – каже директор центру Олександр Таранюк.

Учасницям проєкту «Плюс-Плюс» пропонують безкоштовну психологічну та юридичну допомогу, освітні лекції та майстер-класи, а також допомогу в розробці та реалізації власних проєктів на базі центру. Головний принцип ініціативи – організовувати події під запит самих учасниць.

«Нам важливо, аби ці щотижневі зустрічі спільноти жінок з родин військовослужбовців були дійсно корисними. Тому ми пропонуємо гнучку програму, яку будемо формувати разом із учасницями. Потрібна додаткова сесія з юристом – влаштуємо, хочете відкрити власний бізнес, але не знаєте, з чого почати, – запрошуємо на тренінг з експертом», – пояснює директорка Гончаренко центру Київ Ольга Чайка.

Участь у проєкті повністю безкоштовна, аби долучитися, достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. Якщо у вашому місті програма «Плюс-Плюс» ще не стартувала, просто вкажіть, звідки ви. Організатори збережуть ваші контакти та зв’яжуться з вами напередодні розширення проєкту.