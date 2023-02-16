Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Головна мета проєкту – навчити учнів самостійно опрацювати шкільний курс з математики за допомогою інтерактивних методів. Проєкт PlayMath допоможе здобути знання зі шкільного курсу, зокрема поглибити та доповнити їх. А також підготуватися до основних навчальних тем з 5 по 9 клас та зануритись у цікавий світ математики.
Окрім цього, учасники зможуть отримати сертифікат підтвердження знань та позмагатись за подарунки. Десять найстаранніших учнів отримають головний приз від проєкту – планшети, а 50 – подарунки від GIOS.
Участь в проєкті безоплатна. Долучитись можуть українські школярі 5-9 класів, зареєструвавшись на сайті.
Усі зареєстровані учні отримають доступ до платформи GIOS та зможуть самостійно перевірити свій рівень знань за допомогою тестів й отримати рекомендації стосовно навчання. Також учні зможуть відпрацювати пропущені теми та вивчити нові.
Кожен урок містить два блоки:
- Теоретичний – анімований інтерактивний відеоурок на 4-5 хвилин, схеми, приклади типових завдань з розв’язанням;
- Практичний – інтерактивні завдання різного рівня складності.
У відомстві зазначили, що проєкт запустили інтерактивна платформа для вивчення математики GIOS спільно з українським фондом стартапів за ініціативи Міністерства освіти і науки та за підтримки Міністерства цифрової трансформації та проєкту “Дія.Цифрова освіта”.
- Міністерство освіти і науки України, ЮНІСЕФ й Міністерство цифрової трансформації створили новий освітній серіал “Бути поруч” – про підтримку психічного здоров’я – на порталі “Дія. Цифрова освіта”.
- Міністерство цифрової трансформації запускає масштабний проєкт на підтримку українських школярів, у межах якого 12 навчальних закладів отримають 5 тисяч Apple iPad.
- Міністерство цифрової трансформації України спільно з медіасервісом MEGOGO додали у застосунок “Дiя.ТV” ще один телеканал – CNN International.