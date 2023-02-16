В Україні створили інноваційний курс PlayMath з вивчення математики для учнів 5-9 класів.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Головна мета проєкту – навчити учнів самостійно опрацювати шкільний курс з математики за допомогою інтерактивних методів. Проєкт PlayMath допоможе здобути знання зі шкільного курсу, зокрема поглибити та доповнити їх. А також підготуватися до основних навчальних тем з 5 по 9 клас та зануритись у цікавий світ математики.

Окрім цього, учасники зможуть отримати сертифікат підтвердження знань та позмагатись за подарунки. Десять найстаранніших учнів отримають головний приз від проєкту – планшети, а 50 – подарунки від GIOS.

Участь в проєкті безоплатна. Долучитись можуть українські школярі 5-9 класів, зареєструвавшись на сайті.

Усі зареєстровані учні отримають доступ до платформи GIOS та зможуть самостійно перевірити свій рівень знань за допомогою тестів й отримати рекомендації стосовно навчання. Також учні зможуть відпрацювати пропущені теми та вивчити нові.

Кожен урок містить два блоки:

Теоретичний – анімований інтерактивний відеоурок на 4-5 хвилин, схеми, приклади типових завдань з розв’язанням;

Практичний – інтерактивні завдання різного рівня складності.

У відомстві зазначили, що проєкт запустили інтерактивна платформа для вивчення математики GIOS спільно з українським фондом стартапів за ініціативи Міністерства освіти і науки та за підтримки Міністерства цифрової трансформації та проєкту “Дія.Цифрова освіта”.