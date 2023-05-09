В Україні планують запустити загальнонаціональну цифрову багатоканальну телемережу MX-7, яка будується за технологією європейського стандарту ефірного цифрового телебачення другого покоління.

Про це інформує пресслужба Комітету цифрової трансформації.

Зазначається, що концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (належить до сфери управління Держспецзв’язку) готовий до запуску державного мультиплексу – загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі MX-7.

МХ-7 будується за технологією європейського стандарту ефірного цифрового телебачення другого покоління DVB-T2 у смузі частот метрового діапазону (174 – 230 МГц).

Тож мережа працюватиме у метровому діапазоні, захищеному від перепланування, і покриватиме мовленням понад 90% території України. У тому числі частину районів тимчасово окупованих територій, а також населені пункти, розташовані на кордонах із РФ та Білоруссю: у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Волинській областях, де зараз можуть транслюватися російські телеканали з потужних передавальних ворожих станцій.

Сигнал надаватимуть у некодованому вигляді. Пакет телеканалів буде безоплатним для глядачів. Концерн РРТ уже повідомив Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення про готовність до запуску. Нацрада має оголосити та провести конкурс на мовлення в мережі МХ-7.

Для будівництва мережі Концерн РРТ залучив кредит під гарантії Уряду. Монтаж першого передавача розпочався 20 січня 2022 року.

У Комітеті цифрової трансформації пояснили, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну дещо скорегувало строки запуску MX-7. Проте, навіть у важких умовах війни, роботу було завершено.

А також наголосили, що запуск мультиплексу MX-7 є суспільно значущим з точки зору забезпечення інформаційної безпеки України та інформаційної стійкості суспільства і держави. Також це важливий крок у протистоянні російській пропаганді, оскільки дезінформація є легкодоступною зброєю.