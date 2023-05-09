Про це інформує пресслужба Комітету цифрової трансформації.
Зазначається, що концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (належить до сфери управління Держспецзв’язку) готовий до запуску державного мультиплексу – загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі MX-7.
МХ-7 будується за технологією європейського стандарту ефірного цифрового телебачення другого покоління DVB-T2 у смузі частот метрового діапазону (174 – 230 МГц).
Тож мережа працюватиме у метровому діапазоні, захищеному від перепланування, і покриватиме мовленням понад 90% території України. У тому числі частину районів тимчасово окупованих територій, а також населені пункти, розташовані на кордонах із РФ та Білоруссю: у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Волинській областях, де зараз можуть транслюватися російські телеканали з потужних передавальних ворожих станцій.
Сигнал надаватимуть у некодованому вигляді. Пакет телеканалів буде безоплатним для глядачів. Концерн РРТ уже повідомив Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення про готовність до запуску. Нацрада має оголосити та провести конкурс на мовлення в мережі МХ-7.
Для будівництва мережі Концерн РРТ залучив кредит під гарантії Уряду. Монтаж першого передавача розпочався 20 січня 2022 року.
У Комітеті цифрової трансформації пояснили, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну дещо скорегувало строки запуску MX-7. Проте, навіть у важких умовах війни, роботу було завершено.
А також наголосили, що запуск мультиплексу MX-7 є суспільно значущим з точки зору забезпечення інформаційної безпеки України та інформаційної стійкості суспільства і держави. Також це важливий крок у протистоянні російській пропаганді, оскільки дезінформація є легкодоступною зброєю.
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