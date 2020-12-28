Уряд започатковував експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі.

Про це повідомляють #Букви.

Під час засідання уряду 28 грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі.

“Проєкт розроблений з метою поліпшення доступу фізичних осіб віком від 14 років до реєстрації та зняття з реєстрації в електронній формі. Зняття з реєстрації та реєстрація належать до послуг, які мають великий попит, але можливість отримання цих послуг в електронній формі врегульовано законодавством тільки щодо реєстрації батьками місця проживання новонароджених та віком до 14 років”, – пояснив заступник міністра з цифрової трансформації Олександр Борняков.

У Мінцифрі повідомили, що подати заявку на отримання послуги можна буде за допомогою порталу “Дія”.

“Отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на diia.gov.ua”, — пояснив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послуга буде доступна для:

неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них;

українців, які мають ID-картку, — за адресою житла, відомості про яке внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

Про терміни запуску послуги в інших містах України поки не повідомляється.