Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що новий соціальний проєкт має створити умови для залучення благодійних, громадських організацій, бізнесу, волонтерів для надання допомоги людям, які її потребують, та забезпечити координацію дій його учасників.

“Ця інформаційна платформа покликана допомогти тим, кому потрібна турбота. Кожен може зробити заявку про того, кому потрібна допомога. І всі небайдужі: бізнес, волонтери, благодійники, громадські організації, і Уряд, і місцева влада, всі разом будемо допомагати людям”, – пояснила міністр Марина Лазебна.

Вона пояснила, що користувачами зазначеного сервісу визначено структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.

За словами міністра, громадяни зможуть звертатися на “гарячі” телефонні лінії, які працюватимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів. Щодня на онлайн платформі „Допомога поруч” розміщуватиметься інформація про потребу в допомозі та звіт про її надання.

“Завдяки цьому соціальному онлайн-проєкту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна допомога та соціальні послуги, перш за все, одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, одиноким, одиноко проживаючим людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми до 14 років, у тому числі дітьми з інвалідністю та іншим соціально вразливим верствам населення”, – додали у відомстві.