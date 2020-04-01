Міністерство цифровий трансформації оголосило про старт національного конкурсу ІТ-проектів HackCorona in Ukraine з призовим фондом у 4 млн грн.

Про це повідомив міністр Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

“Українці мають одну надзвичайну здатність – об’єднуватися навколо спільного лиха та гуртувати свої сили задля перемоги. Ця здатність супергероїв знову потрібна, аби зупинити невидимого ворога – вірус COVID-19. Ми оголошуємо старт національного онлайн-челенджу #HackCorona in Ukraine”, – йдеться у повідомленні.

Учасники можуть представити свої проєкти за наступними напрямками:

Електронні сервіси, що протидіють поширенню епідемії;

Соціальні, освітні, адміністративні чи інші публічні адмінпослуги для громадян, що особливо актуальні під час карантину;

Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину;

Сервіси спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.

Відбирати кращі проєкти будуть Олег Гороховский (Cofounder of monobank), Ярослав Ажнюк (CEO Petcube), Андрій Федорів (засновник Fedoriv agency), Олександр Борняков (заступник міністра цифрової трансформації), Віктор Лях (президент Фонду Східна Європа), Ілона Постемська (Посольство Швейцарії в Україні), Дафіна Ґерчева (представниця ПРООН в Україні).

Зазначається, що кращі проекти будуть реалізовані або отримають фінансову підтримку. Загальний призовий фонд 4 000 000 грн.

Подати заявку можна до 6 квітня за посиланням.