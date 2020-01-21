Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.
“Є проєкти, які змінюють країну. Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп’ютеризованій бібліотеці за нашою програмою”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що метою цієї ініціативи є навчити за три роки 6 мільйонів українців. Цифрова освіта доступна за посиланням https://osvita.diia.gov.ua.
До 30 січня 2020 року платформа працюватиме в тестовому режимі, а потім її офіційно презентують.
Є проєкти, які змінюють країну. Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп’ютеризованій бібліотеці за нашою програмою.
Краща методологія, інтеграція зірок.
Мета: навчити 6 000 000 українців за 3 роки.
Дія: цифрова освіта — https://osvita.diia.gov.ua
До 30 січня працюємо в тестовому режимі. Далі офіційна презентація.
Долучайтеся! Діліться з тими, кого любите!
Дякую кожному партнеру, всій команді! Ви чемпіони!
В рамках «Держава в смартфоні» Володимир Зеленський.
Опубликовано Mykhailo Fedorov Понедельник, 20 января 2020 г.
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