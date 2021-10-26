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В Україні запустили реєстр педофілів: навіщо?

В Україні у тестовому режимі запустили й почали наповнювати реєстр педофілів.

Вівторок, 26 жовтня 2021, 14:32

Про це повідомила заступниця Міністра юстиції України Олена Висоцька.

Станом на сьогодні у цьому реєстрі вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду наповнює реєстр, вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, аби навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних. Запровадження такого реєстру – один із елементів цифровізації.

За словами Висоцької, усі європейські країни пішли таким шляхом. Є багато успішних прикладів, як функціонує реєстр педофілів, і що він – дійсно важливий, щоб захистити дітей. Під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держав – США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих “в’язничних систем”.

“Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу”, – наголосила заступниця.

Вона додала, що у реєстру є також інші призначення, які стосуються всієї правоохоронної системи.

Водночас зараз існує багато нормативних перепон по наповненню реєстру.

Висоцька пояснила, що йдеться, наприклад, про те, що неможна засуджену за певною статтею особу внести у такий реєстр, доки не буде ухвали суду відносно цієї людини, в якій прямо буде передбачено внесення даних про таку особу в реєстр.

Вона зазначила, що в цілому у суду зазвичай немає підстав не ухвалити відповідне рішення, якщо в людини була судимість за статтями, які пов’язані зі статевою свободою малолітніх.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Верховна Рада проголосувала за введення реєстру педофілів, доступ до якого матимуть правоохоронці та співробітники навчальних закладів.

  • 11 липня 2019 року Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів у віці від 18 років до 65 років і створила їх публічний реєстр.
  • 19 липня того ж року законопроєкт підписав спікер Ради Андрій Парубій.
  • Закон про примусову хімічну кастрацію для педофілів розкритикувала ексочільниця МОЗ Уляна Супрун.

 

Теги: Боротьба із педофілами, педофіли, реєстр педофілів, Минюст

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