Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначено, що курс розроблений експертами громадських організацій, які опікуються правами постраждалих від війни осіб. На онлайн-платформі зібрана корисна інформація про соціальні гарантії, юридичні консультації, медичне забезпечення, працевлаштування й освіту.

Наголошено, що навчальний курс допоможе внутрішнім переселенцям швидше інтегруватися у нові громади. Він буде корисний не тільки для ВПО, а й для представників організацій, які надають допомогу, консультації та підтримку внутрішньо переміщеним особам.

Зареєструватися на навчальний курс можна, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи та звільнені з полону відтепер можуть отримати ваучери на навчання – документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Варто додати, що за результатами опитування КМІС, 53% українців готові допустити у своє оточення внутрішньо переміщених осіб, ще 42% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 95%). Ксенофобне ставлення до переселенців мають лише 5% (стільки ж, скільки до україномовних українців). Як зауважили в КМІС, ситуація з ВПО виглядає цілком задовільною.