В Україні створили безоплатний курс з опанування блокчейну та криптограмотності, відтак кожен українець зможе отримати базові навички використання віртуальних активів.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві пояснили, що ті, хто проходитимуть курс з криптограмотності та блокчейну, будуть попрацювати з реальними кейсами від експертів галузі.

Під час курсу, його учасники дізнаються:

Історію грошей, розвиток технології блокчейн та створення біткоїна;

Майнінг та алгоритми консенсусів;

NFT, DAO та DeFi;

Можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;

Основи кібергігієни.

Освітній проєкт із криптограмотності — це понад 100 годин теорії та практики, що допоможуть навчитись користуватись віртуальними активами. В програмі курсу – відео, статті та практичні завдання, розроблені спеціалістами різних проєктів: від криптобіржі до децентралізованої автономної організації.

“Все це дасть базові знання в галузі криптовалют. А для тих, хто захоче дізнатися більше, наші партнери підготували додаткові матеріали”, – зазначається на сайті “Дія. Цифрова освіта”.