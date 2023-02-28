Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
У відомстві пояснили, що ті, хто проходитимуть курс з криптограмотності та блокчейну, будуть попрацювати з реальними кейсами від експертів галузі.
Під час курсу, його учасники дізнаються:
- Історію грошей, розвиток технології блокчейн та створення біткоїна;
- Майнінг та алгоритми консенсусів;
- NFT, DAO та DeFi;
- Можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;
- Основи кібергігієни.
Освітній проєкт із криптограмотності — це понад 100 годин теорії та практики, що допоможуть навчитись користуватись віртуальними активами. В програмі курсу – відео, статті та практичні завдання, розроблені спеціалістами різних проєктів: від криптобіржі до децентралізованої автономної організації.
“Все це дасть базові знання в галузі криптовалют. А для тих, хто захоче дізнатися більше, наші партнери підготували додаткові матеріали”, – зазначається на сайті “Дія. Цифрова освіта”.
- В Україні розробили базовий курс із криптограмотності, відтак українці зможуть безоплатно опанувати блокчейн.
- В Україні створили інноваційний курс PlayMath з вивчення математики для учнів 5-9 класів.
- 2 листопада 2022 року в Україні стартував освітній хаб “Google Знання”, завдяки якому українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google.