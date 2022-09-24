Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України створило чат-бот для звернень українців, які потребують евакуації чи гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

“Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запустило чат-бот Minre_1548_Help_Bot. Його створили для звернень українців, які потребують евакуації чи гуманітарної допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що чат-ботом також зможуть скористатися примусово депортовані до РФ або інших країн громадяни України, які хочуть повернутись на батьківщину.

Відтепер чат-бот, який був розроблений в команді ефективних IT-рішень Tribe, доступний у телеграмі.

Раніше в Україні створили спеціальний чат-бот у Telegram для пошуку даних про військовополонених та зниклих безвісти під час повномасштабного вторгнення РФ.

Відтак за допомогою цього інструмента рідні та близькі зможуть здійснити швидкий пошук даних про українських військових, які потрапили у полон або зникли безвісти.

Для того, аби визначити статус особи, яку розшукують, необхідно подати ідентифікаційний код, ПІБ, номер телефону та дату народження особи, яка розшукує. А також ПІБ, дату народження та ідентифікаційний номер зниклої людини.

Щодня – з 9:00 до 23:00 – ці запити опрацьовує Національне інформаційне бюро.У результаті пошуку рідні та близькі зможуть отримати у чат-боті один із поточних статусів полоненого.