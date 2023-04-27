В Україні створили чатбот "Буду мамою", який допоможе отримати всі необхідні обстеження та аналізи для вагітних, гарантовані державою, всього за кілька кліків.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що над створенням чатбота працювала група кваліфікованих розробників: представники громадських організацій, органи влади та лікарі-акушери-гінекологи.

Отже, жінці достатньо просто вказати свій термін вагітності, щоб отримати покроковий алгоритм щодо безоплатного супроводу вагітності, медичну допомогу при пологах і неонатальні послуги.

Тобто всього за два “кліки” майбутній мамі доступні:

Перелік необхідних обстежень та аналізів згідно з терміном вагітності;

Найближча жіноча консультація чи пологовий будинок, де послуги надаються безоплатно (незалежно від місця реєстрації майбутньої породіллі чи її фактичного місця проживання);

Пам’ятки, які допоможуть захистити права майбутніх мам на безоплатні медичні послуги;

Перелік “червоних прапорців” — симптомів, які вказують на необхідність терміново звернутись до лікаря;

Поради, як зібратися в пологовий будинок, і багато іншого.

“Демографічна криза, яка може бути спричинена війною в Україні, є серйозною загрозою для майбутнього нашої країни. Тому зараз дуже важливо підтримувати майбутніх мам. Розроблення чатбота “Буду мамою” дасть змогу українським жінкам дізнатися про безоплатний супровід вагітності та пологів. Цей бот створено на основі відкритих медичних даних НСЗУ та у співпраці з лікарями. Тож ми впевнені, що він стане незамінним помічником для кожної жінки, яка планує народити в Україні”, — зазначив керівник з розвитку сфери відкритих даних Міністерства цифрової трансформації України Михайло Корнєєв.

Скористатися чатботом можна в таких месенджерах, як Telegram та Viber.

Довідково. Над створенням чатбота працювала група кваліфікованих розробників: представники громадських організацій й акушери-гінекологи. Крім того, чатбот містить пам’ятки, які допоможуть захистити права пацієнток на безоплатні медичні послуги, перелік “червоних прапорців” — симптомів, які вказують на необхідність термінового звернення до лікаря, поради, як зібратися в пологовий будинок тощо.

Проєкт зі створення чатбота “Буду мамою” переміг у конкурсі грантів Open Data Services Support. Над розробкою працювали ГО “Ліки Контроль” та БФ “280 днів” у тісній співпраці з лікарями Київського міського пологового будинку № 1.