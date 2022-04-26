Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Як зазначається, потяг був створений у співпраці МОЗ, “Укрзалізниці” та організації “Лікарі без кордонів”. Він містить кілька вагонів, зокрема вагон інтенсивної терапії, та може одночасно перевозити декілька сотень осіб. Так, за сьогодні з зон активних бойових дій ним евакуювали майже 300 пацієнтів спільно з членами родин.
Наразі “Лікарі без кордонів” шукають українських фахівців, що зможуть долучитися до персоналу потяга. Насамперед є потреба у медсестрах/медбратах, що спеціалізуються на інтенсивній терапії.
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