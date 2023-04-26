Сьогодні, 26 квітня, в Україні запустили defense tech cluster BRAVE1. Це єдина платформа для співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві зазначили, що сотні українських компаній у галузі defense tech розробляють технологічні рішення, завдяки яким посилюють оборонну здатність країни, зберігають життя військових та цивільних.

БпЛА, системи ситуаційної обізнаності, використання штучного інтелекту, супутникових даних – це інноваційні розробки, які дають змогу здобувати перевагу на полі бою.

Відтак, для прискорення впровадження таких розробок створюється BRAVE1. У Мінцифрі пояснили, що скоординована робота та взаємодія учасників кластера дасть змогу швидше знаходити й розвивати технологічні рішення для сфери безпеки та оборони.

“Україна має стати країною, яка швидко розвивається, навчається та активно використовує технології. Особливо у військовій сфері. Створення BRAVE1 — один із важливих кроків у цьому напрямі. Наша ціль — побудувати систему зі швидким запуском defense tech проєктів”, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відтепер будь-яка людина, стартап або компанія зможуть представити свою ідею або продукт BRAVE1 та здобути грант від держави. Таким чином, бізнес отримає можливості для розвитку, а наші військові — технології перемоги.

Компанії defense tech індустрії отримають організаційний та експертний супровід розробок, а також доступ до акселераторів та інкубаторів. Мовиться про системну роботу над удосконаленням розробок, підвищення знань щодо масштабування бізнесу, набуття цінності для інвесторів, менторство.

Загалом робота кластера сфокусована на п’яти основних напрямах:

Invest: Надавати гранти розробникам, які забезпечують потреби Сил безпеки та оборони;

Надавати гранти розробникам, які забезпечують потреби Сил безпеки та оборони; Invent: Допомагати Силам безпеки й оборони знаходити ефективні технологічні рішення серед українських розробників;

Допомагати Силам безпеки й оборони знаходити ефективні технологічні рішення серед українських розробників; Platform: Створити платформу, яка об’єднує всіх стейкхолдерів галузі;

Створити платформу, яка об’єднує всіх стейкхолдерів галузі; Showcase: Взаємодія із Силами оборони, демонстрація розробок та отримання зворотного зв’язку щодо їх використання;

Взаємодія із Силами оборони, демонстрація розробок та отримання зворотного зв’язку щодо їх використання; Boost: Надати всебічну підтримку проєктам, які забезпечують потреби Сил безпеки та оборони.

“Досвід взаємодії державних і приватних стейкхолдерів у межах BRAVE1 та підтримка галузі не лише допоможе армії, а й стане потужним продуктом для експорту. Адже українські defense tech рішення доводять свою ефективність у найзапекліших боях”, – зазначили у відомстві.

Довідково. BRAVE1 — це кластер для розвитку Defense Tech в Україні, заснований Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних сил України, Радою національної безпеки і оборони, Міністерством стратегічних галузей, Міністерством економіки.