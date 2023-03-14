АТ "Укргазвидобування" пробурило нову свердловину глибиною 5 950 метрів, яка дає 340 тисяч кубометрів природного газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба “Нафтогазу”.

Очільник “Нафтогазу” Олексій Чернишов зазначив, що це дуже хороший результат, особливо враховуючи, що родовище, на якому пробурена свердловина, експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%. За його словами, такий результат став можливим завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ.

Зокрема, під час проєктування свердловини за допомогою 3D-моделі родовища фахівці змогли визначити перспективну ділянку продуктивного пласта родовища, яка досі не розроблялася.

В компанії пояснили, що результати буріння нової свердловини дали підстави запланувати буріння ще однієї свердловини на цій ділянці родовища.

“Минулого року ми переформатували команду наших геологів і розробників, переглянувши процеси і посиливши її потужними фахівцями з досвідом роботи в міжнародних компаніях. Уже бачимо результат. Досягнуті результати на цьому родовищі та низка інших нещодавніх геологічних відкриттів стануть важливими складовими для нарощення видобутку газу вже цього року”, – наголосив тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора “Укргазвидобування” Олег Толмачев.

Нагадаємо, що у лютому цього року, НАК “Нафтогаз України” оголосив, що найбільша газовидобувна компанія США EQT Corporation безоплатно передала необхідне обладнання “Укргазвидобуванню”. Його скерують для відновлення пошкодженої нафтогазовидобувної інфраструктури та збільшення видобутку газу.

НАК “Нафтогаз України” не навів точного переліку переданого обладнання. Водночас компанія заявила, що воно допоможе у “набагато швидшому відновленні пошкоджених об’єктів та реалізації важливих виробничих проєктів, які забезпечать необхідний газ нашій країні”.

За словами EQT Corporation, обладнання доставили до України ще на початку лютого. Його привезли завдяки підтримці уряду США та українського міністерства інфраструктури.

Тобі Райс, президент та генеральний директор EQT Corporation, зазначив, що передане обладнання відіграє важливу роль у стабілізації енергопостачання України.

“Ми пишаємося можливістю підтримати наших колег в Україні в той час, коли вони безстрашно продовжують виконувати виробничі операції у найскладніших умовах”, – додав він.

Зазначимо, що EQT Corporation є незалежною компанією та найбільшим виробником природного газу в США. Фірма веде видобуток на основних ділянках сланцевого газу Марцеллус та Ютіка в Аппалачському басейні. Водночас “Укргазвидобування” є найбільшою газовидобувною компанією в Центральній та Східній Європі, яка спеціалізується на видобутку природного газу та газового конденсату.