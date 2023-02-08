Міністерство освіти і науки України, ЮНІСЕФ й Міністерство цифрової трансформації створили новий освітній серіал "Бути поруч" про підтримку психічного здоров’я на порталі "Дія. Цифрова освіта".

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

У відомстві зазначили, що серіал допоможе вчителям, вихователям, волонтерам і всім, хто працює з дітьми, краще зрозуміти почуття та емоційні реакції дітей. Завдяки серіалу опікуни дітей мають змогу навчитися надавати їм необхідну підтримку, а також в належний спосіб реагувати на несподівані ситуації й застосовувати методи заспокоєння.

Слухачі курсу після його завершення отримають сертифікати.

Для чого українцям потрібен цей серіал?

зрозуміти, як війна впливає на дітей і чим може допомогти спеціаліст;

отримати рекомендації щодо того, як уникнути повторної травматизації дитини, як побудувати спілкування з нею, як почати розмову про важкий досвід;

навчитися розпізнавати посттравматичний стресовий розлад за його симптомами;

набути навички підтримки психічного здоров’я дітей під час навчання;

дізнатися, як правильне харчування та фізична активність можуть допомогти поліпшити психічне здоров’я;

навчитися застосовувати прості практики для відновлення власного спокою та стабілізації стану дітей, формування психологічної стійкості.

У відомстві зазначили, що серіал містить три модулі:

Модуль 1 “Як війна впливає на дітей”;

Модуль 2 “Чим спеціалісти можуть допомогти дітям”;

Модуль 3 “Підтримка психічного здоров’я дітей і фахівців”.

Щодо кількості серій, то їх буде загалом 11, тривалість кожної 5–20 хвилин.

Серед лекторів будуть: Аарон Грінберг, регіональний радник ЮНІСЕФ із питань захисту дітей; Наталія Пашко, психологиня, експертка ЮНІСЕФ і Всеукраїнського громадського центру “Волонтер”; Катерина Явна-Розенталь, когнітивно-поведінкова терапевткиня, супервізорка; Денис Угрин, професор дитячої психіатрії Лондонського університету королеви Марії, лікар-психіатр; Соломія Бойкович, експертка з дошкільної освіти, проєктна менеджерка ГО “Навчай для України”; Олена Петрушкевич, психологиня, експертка ГО “Навчай для України”; Наталія Самойленко, дієтологиня-ендокринологиня, голова Асоціації дорослого та дитячого харчування; Світлана Ройз, дитяча та сімейна психологиня та Олена Луценко, психологиня-методистка Всеукраїнської арттерапевтичної асоціації.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що під час повітряних тривог, а особливо під час авіазагроз, діти та дорослі відчувають напруження, хвилювання і страх. За його словами, це нормально в екстремальних ситуаціях, проте часто такі стани не проходять безслідно. Саме тому для того, щоб краще зрозуміти стани організму, а також допомогти собі та тим, хто поруч, створено спеціальний серіал підтримки.

“Заради майбутнього українців дбаємо про їхнє психологічне здоров’я сьогодні. А зручний освітній серіал як сучасний інструмент підтримки здобувачів освіти під час навчання доступний для кожного незалежно від місця перебування”, – наголосив Сергій Шкарлет.

Своєю чергою, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін пояснив, що ЮНІСЕФ розробив цей серіал, щоб переконатися, що опікуни, вчителі та соціальні працівники можуть упоратися з травмами, які отримали діти під час широкомасштабної війни РФ проти України, та допомогти їм пристосуватися до цих умов.