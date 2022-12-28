В Україні створили портал про реформу містобудування, на якому можна ознайомитися з концепцією реформи, переглянути відео обговорень та отримати відповіді на найпоширеніші запитання.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Відтак, портал містить інформацію про законопроєкт № 5655, а також ключові міфи про документ та відповіді. Також він надає можливість відвідувачам поставити запитання щодо реформи та отримати зворотний зв’язок.

Зазначимо, що 13 грудня Верховна Рада України в цілому ухвалила законопроєкт №5655, який запускає комплексну реформу містобудування. Зокрема, він передбачає максимальну цифровізацію документів та процесів, автоматизацію багатьох процедур та посилення відповідальності за незаконні дії.

Нагадаємо, що за прийняття відповідного законопроєкту №5655 у другому читанні проголосували 228 нардепів. У міністерстві обіцяють, що реформа принесе автоматизацію процесів, прозорість і антикорупцію та посилання відповідальності за незаконні дії.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко наголосив: цей законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок.

“А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування!”, – попередив міський голова столиці. Він додав, що самовільне будівництво стає повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

Асоціація міст України, мери міст неодноразово наголошували й закликали депутатів допрацювати законопроєкт №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент.

12 грудня на сайті президента з’явилася петиція з проханням накласти вето на законопроєкт N5655, де наголошується, що введення в дію цього законну призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам’яток великими забудовниками. Станом на 00:10 14 грудня петиція набрала 25 000 необхідних голосів.

Згодом посли країн G7 висловили готовність брати участь у моніторингу впровадження реформи містобудування.

“Послам G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад” — йдеться у заяві послів.