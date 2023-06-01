Сьогодні, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей в Україні запустили експериментальний проєкт для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – "Монетизація дитячого оздоровлення за принципом "гроші ходять за дитиною".

Джерело: Міністерство соціальної політики України.

У межах проєкту запроваджено новий механізм надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей. Відтепер держава напряму виплачуватиме родинам кошти, а батьки, спільно з дитиною, зможуть самостійно обрати заклад і придбати путівку для дитини.

Цьогоріч отримати кошти на придбання путівки має право один із батьків (особа, яка його/її замінює) дитини, що виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сім’ї.

При цьому, місце проживання такої дитини має бути задекларовано або зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Таким чином батьки матимуть можливість самостійно обрати будь-який заклад, який відповідає умовам безпеки, критеріям оздоровлення, і оздоровити дитину в той проміжок часу, який буде для них комфортним.

Відсьогодні батьки дітей почнуть отримувати повідомлення про можливість отримати кошти для придбання путівки в межах проєкту.

Батькам дітей, які є в переліку отримувачів коштів на оздоровлення, необхідно відкрити картку в АТ КБ “ПриватБанк” зі спеціальним режимом використання, на яку буде зараховано 14165 грн на кожну дитину. Та обрати один із закладів оздоровлення і відпочинку вищої категорії, який містяться в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Всі вони розташовані в Карпатському регіоні. Перші 8 закладів вже приєдналися до участі в експериментальному проєкті, їхній перелік постійно розширюється, загалом реєстр містить 19 таких закладів.