В Україні запустили застосунок "Повітряна тривога", щоб громадяни отримували оперативну інформацію про початок і закінчення тривог. Він доступний у Google Play Market та AppStore.

Про це повідомляє заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Застосунок розробило Міністерство цифрової трансформації спільно із компанією Ajax Systems за ініціативи ІТ-компанії stfalcon.com. Для користування не потрібна реєстрація, там не збираються дані користувачів або дані про геолокацію.

“Повітряна тривога” надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони. Вона працює навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона. Вже доступні області у застосунку: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

Щоб отримувати сповіщення:

Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore;

Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження;

Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення;

Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог. Програму розробили в екстрених умовах протягом одного дня. Тому наразі можуть виникати незначні проблеми. Команда розробників працює над покращенням його роботи.