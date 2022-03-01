Про це повідомляє заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.
Застосунок розробило Міністерство цифрової трансформації спільно із компанією Ajax Systems за ініціативи ІТ-компанії stfalcon.com. Для користування не потрібна реєстрація, там не збираються дані користувачів або дані про геолокацію.
“Повітряна тривога” надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони. Вона працює навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона. Вже доступні області у застосунку: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.
Щоб отримувати сповіщення:
- Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore;
- Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження;
- Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення;
- Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.
Програму розробили в екстрених умовах протягом одного дня. Тому наразі можуть виникати незначні проблеми. Команда розробників працює над покращенням його роботи.
“Бережіть себе і близьких, не ігноруйте повідомлення про небезпеку, спускайтесь у сховища!” — наголосили у повідомленні.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив перед депутатами Європарламенту, наголосивши, що українці захищають свою землю ціною власного життя. Промова відбулася у відеоформаті, оскільки голова держави не покидає Україну.
- Техніка російських загарбників увійшла до українського міста Херсон. Дорогою окупанти захоплюють мирних жителів у полон.
- Російські загарбники обстріляли центр Харкова, коли на вулицях перебувало багато людей і авто. Ракета влучила в будівлю облдержадміністрації, а інший вибух стався на площі Свободи, біля ОДА.
- Війська армії сусідньої Республіки Білорусь зайшли на територію України. Це зробили попри обіцянки нелегітимного президента РБ не брати участі у війні Росії проти України.