В Україні запустили онлайн-платформу "Чорнобиль. Подорож", за допомогою якої можна здійснити віртуальну мандрівку зоною відчуження.

Про це повідомили в Офісі президента.

Відтепер можна здійснити інтерактивну подорож Чорнобелем. Платформа “Чорнобиль. Подорож” створена за принципами скролітелінгу – це безперервна розповідь з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання.

Зокрема можна політати над сучасною Прип’яттю, радіолокаційною станцією “Дуга” та “прогулятись” покинутими селами Полісся. Крім цього можна ознайомитися з хронологією аварії, світовим контекстом 1986 року, почути розмови про майбутнє зони відчуження. Доступні й розсекречені документи та наукові дослідження, що допомагають краще зрозуміти причини катастрофи.

На сайті “Чорнобиль. Подорож” у блоці “Люди” та історії тих, чиї долі змінила катастрофа: свідків та сучасників аварії на ЧАЕС.

До проєкту може приєднатись будь-хто, поділившись своєю історією про Чорнобиль чи баченням його майбутнього. Для цього на сайті передбачена спеціальна форма, щоб доповнити проект своєю розповіддю.

Крім цього, відвідувачі можуть висловити думку про розвиток Чорнобиля: для цього слід натиснути на відео з дискусією фахівців у блоці “Сьогодні, завтра”.