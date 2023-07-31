Платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція Lobby X пропонує альтернативний метод долучення до війська, що дозволяє самостійно обрати підрозділ і посаду для несення служби. Для цього достатньо надіслати резюме на бажану вакансію.

Механізм військового рекрутингу Lobby X працює як для цивільних, що хочуть мобілізуватися, так і для чинних військовослужбовців, які можуть знайти посаду, більш релевантну їхньому досвіду та навичкам.

На сайті представлені вакансії абсолютно різного профілю: від бойових і медичних до креативних та айтішних. Сучасні підрозділи потребують відеографів, піарників, бізнес-аналітиків, UI/UX-дизайнерів, HR-менеджерів, IT-розробників, водіїв цивільного та військового транспорту, саперів, розвідників, снайперів, лікарів та інших спеціалістів.

Платформа виступає посередником між людиною, що хоче доєднатися до армії на конкретну посаду, та підрозділом. Lobby X розміщує вакансії на своїх ресурсах, робить первинний відбір кандидатів відповідно до вимог і надсилає релевантні кандидатури працедавцю. Наступні етапи відбору відбуваються на стороні військових.

Система військового рекрутингу Lobby X, а саме можливість самостійно обирати місце служби та вид діяльності, дозволяє вирішити основні проблеми при мобілізації, зокрема:

неврахування сильних і слабких сторін кандидата при призначенні на військову спеціальність;

“лотерею” у військкоматі.

Lobby X напряму співпрацює з військовими частинами та передає відгуки лише в той підрозділ, який обрав кандидат. Жодної взаємодії з ТЦК та СП.

Станом на зараз Lobby X працює з 86 підрозділами. Серед військових працедавців платформи — Міністерство оборони, Кіберсили ЗСУ, спецпідрозділи KRAKEN і К-2, 3 ОШБр, 47 ОМБр “Маґура”, батальйон “Вовки Да Вінчі” 67 ОМБр, 93 ОМБр “Холодний Яр”, бригади “Гвардії наступу” та інші структури Сил Оборони.

За рік з допомогою Lobby X до війська доєдналося понад 1 500 людей. Усього отримано 21 000+ відгуків добровольців. Відбір кандидатів відбувається за конкурсним принципом.

Дізнатися більше про альтернативний спосіб мобілізації можна, ознайомившись із відповідями на найпоширеніші запитання про військовий рекрутинг Lobby X.

Переглянути вакансії до українського війська можна на сайті.

Довідка

Lobby X — це платформа з працевлаштування і рекрутингова агенція. З 2016 року LX діє як соціальне підприємство, що працевлаштовує в “сектор змін”, зокрема до свідомого бізнесу, незалежних медіа, громадських організацій, державних установ.