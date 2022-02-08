В Україні з'явилася "Дія.City" для розвитку IT-галузі та оподаткування. Президент Володимир Зеленський оголосив, що до спеціального правового режиму вже сьогодні долучаться перші провідні іноземні та українські IT-компанії.

Про це повідомлялося під час конференції Diia Summit 2022.

Зеленський заявив, що від нової функції очікується приріст ВВП України з 4% до 10%, а доходи – до 16,5 мільярдів доларів. Першим резидентом стане компанія Revolut, яка представлена у 36 країнах світу та є найдорожчим стартапом у Великій Британії.

Зазначимо, що “Дія.City” створили для аутсорсингових компаній, R&D-компаній, продуктових компаній, стартапів тощо. Долучитися до програми можуть фірми, що розробляють, тестують, видають та розповсюджують програмне забезпечення (ПЗ). Зокрема передбачено долучення компаній, які займаються навчанням комп’ютерній грамотності, програмуванням, тестуванням та технічною підтримкою ПЗ. Якщо резиденти розробили і користуються ПЗ для Digital marketing та Ads, тобто реклами, то вони теж можуть скористатися “Дія.City”.

До компаній R&D, тобто тих, що винаходять інноваційні та унікальні рішення, разом з аутсорсинговими фірмами, які передають частину завдань команди або процеси стороннім виконавцям на умовах субпідряду, є певні вимоги. Зокрема щодо питомої ваги доходів, середньої зарплати, кількості працівників та спеціалістів. Для стартапів вимоги існують стосовно річного доходу та терміну реєстрації.

Згідно із “Дія.City” передбачається, що з’являться корпоративні податки, які будуть накладені на виведений капітал у 9% або на прибуток розміром у 18%. Зокрема в IT-галузі почнуть сплачувати податки на фонд оплати праці: доходи фізичних осіб у 5% або 18% при зарплаті від 40 тисяч євро на рік, на військовий збір 1,5% та в єдиний соцвнесок на рівні 22% від мінімальної заробітної плати.

Передбачається нульова ставка податків на доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів, нарахованих компанією-резидентом. Ставка запроваджується за умови їх виплати не частіше одного разу на два роки. Також на інвестиції в українські стартапи буде податкова знижка. Новий режим в “Дії” заснували на моделі трудових відносин із короткостроковими контрактами або неформальними домовленостями.